16 марта 2026 в 15:20

Швеция временно перенесла посольство из Тегерана в Баку

Мария Мальмер Стенергард Мария Мальмер Стенергард Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Швеция решила временно эвакуировать своих дипломатических сотрудников из Ирана на фоне ухудшения ситуации в стране, сообщила глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард на своей странице в соцсети X. По ее словам, работа посольства продолжится из Баку в Азербайджане.

С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Иране, министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно переместить шведских сотрудников посольства в Тегеране. При этом посольство продолжает работать из Баку, — написала она.

Стенергард настоятельно рекомендует гражданам Швеции покинуть Иран. По ее словам, обстановка в стране остается крайне нестабильной.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с Тель-Авивом и Вашингтоном, поскольку рассматривает возможное перемирие лишь как тактическую паузу, которую противник использует для подготовки к новой войне. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не начинал текущий конфликт, и иранский народ не готов мириться с повторными атаками.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура поставила точку в деле больной раком Лерчек
Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
«Консульства не справляются»: соотечественники массово потянулись в Россию
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

