Швеция временно перенесла посольство из Тегерана в Баку

Швеция решила временно эвакуировать своих дипломатических сотрудников из Ирана на фоне ухудшения ситуации в стране, сообщила глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард на своей странице в соцсети X. По ее словам, работа посольства продолжится из Баку в Азербайджане.

Стенергард настоятельно рекомендует гражданам Швеции покинуть Иран. По ее словам, обстановка в стране остается крайне нестабильной.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с Тель-Авивом и Вашингтоном, поскольку рассматривает возможное перемирие лишь как тактическую паузу, которую противник использует для подготовки к новой войне. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не начинал текущий конфликт, и иранский народ не готов мириться с повторными атаками.