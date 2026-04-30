Бывший замглавы Минобороны РФ готовится расстаться с дворцами и богатствами У бывшего замминистра Цаликова требуют изъять имущество на 7 млрд рублей

В Никулинский районный суд Москвы поступил масштабный антикоррупционный иск к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, у экс-чиновника и его доверенных лиц требуют изъять имущество на общую сумму 7 млрд рублей.

По версии заявителей, военный чиновник не смог предоставить обоснований для появления столь значительных богатств у его семьи и аффилированных компаний. В список активов, которые планируется обратить в доход государства, вошли земельные участки и недвижимость в Подмосковье и Северной Осетии.

Кроме того, в иске фигурируют денежные средства и транспортные средства премиум-класса, оформленные на доверенных лиц. Данное разбирательство станет одним из крупнейших процессов по делу о несоответствии доходов и расходов бывших представителей военного ведомства.

Ранее у экс-замминистра транспорта Алексея Семенова изъяли имущество на 6 млрд рублей. Речь идет о долях в уставных капиталах, ценных бумагах, недвижимости и земельных участках в разных регионах страны. Также у Семенова изъяли автомобили, мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные украшения, премиальные часы, более 258 млн рублей наличными. Вместе с тем с него взыскали госпошлину в размере 900 тыс. рублей.