День Победы — 2026
30 апреля 2026 в 14:11

Бывший замглавы Минобороны РФ готовится расстаться с дворцами и богатствами

У бывшего замминистра Цаликова требуют изъять имущество на 7 млрд рублей

Руслан Цаликов Руслан Цаликов Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
В Никулинский районный суд Москвы поступил масштабный антикоррупционный иск к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, у экс-чиновника и его доверенных лиц требуют изъять имущество на общую сумму 7 млрд рублей.

По версии заявителей, военный чиновник не смог предоставить обоснований для появления столь значительных богатств у его семьи и аффилированных компаний. В список активов, которые планируется обратить в доход государства, вошли земельные участки и недвижимость в Подмосковье и Северной Осетии.

Кроме того, в иске фигурируют денежные средства и транспортные средства премиум-класса, оформленные на доверенных лиц. Данное разбирательство станет одним из крупнейших процессов по делу о несоответствии доходов и расходов бывших представителей военного ведомства.

Ранее у экс-замминистра транспорта Алексея Семенова изъяли имущество на 6 млрд рублей. Речь идет о долях в уставных капиталах, ценных бумагах, недвижимости и земельных участках в разных регионах страны. Также у Семенова изъяли автомобили, мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные украшения, премиальные часы, более 258 млн рублей наличными. Вместе с тем с него взыскали госпошлину в размере 900 тыс. рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проект «Нейрофест» получил грант Президентского фонда культурных инициатив
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

