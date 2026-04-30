В Туапсинском районе ограничили использование воды Минздрав Кубани сообщил об ограничении использования сырой воды на фоне ЧС

В Туапсинском районе ввели ограничения на потребление сырой воды в условиях чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края. Ограничительные меры приняты на фоне крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности. В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды, — уточнили в ведомстве.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что сотрудники подразделений «Кубань-СПАС» приступили к ликвидации локальных выбросов нефтепродуктов на пяти участках береговой линии Туапсинского округа. Загрязнения обнаружены в районах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский.

До этого в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.