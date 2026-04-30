Политолог объяснил, какой сигнал Путин послал Трампу во время разговора

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом дал понять, что Украина проигрывает в конфликте, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его мнению, Москва намекнула на неспособность Вашингтона оказать влияние на Киев.

На мой взгляд, в этом разговоре [между Путиным и Трампом] российская сторона очень правильно и верно расставила все акценты. То, что мы предложили недолгое перемирие на День Победы, уже после того, как было пасхальное, показывает, что, во-первых, инициатива находится на стороне России. Поэтому мы не опасаемся, что в условиях прекращения огня ВС РФ начнут терять какие-то позиции или будут проигрывать на поле боя, поскольку этого не будет. И в очередной раз подчеркиваем, что именно РФ сейчас побеждает Украину, и это тоже очень важно, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что РФ неизменно защищает свои национальные интересы на международной арене. По словам политолога, это касается как ситуации на Украине, так и Ближнего Востока. Эксперт отметил, что, хотя приоритетом для Москвы остается украинский конфликт, в контексте войны США с Ираном российская сторона последовательно призывает к прекращению боевых действий.

По поводу Украины очевидно, что с нашей стороны снова высказывалась мягкая критика в адрес американской администрации — то, что они не способны на текущий момент повлиять ни на европейскую партию войны, ни на украинских лоббистов. Они не могут заставить их пойти на переговоры с Россией на реалистичных условиях. То есть хотя бы в таких базовых вещах, как вывод войск ВСУ из Донбасса, признание территориальных потерь Украины и демилитаризация, чтобы не было возможности угрожать России каким бы то ни было новым оружием, — добавил Дудаков.

Он заключил, что успехи ВС РФ в рамках украинского конфликта должны заставить американскую администрацию больше склоняться к российской стороне в решении кризиса. В противном случае, по мнению политолога, дипломатическое урегулирование окажется невозможным.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп договорились продолжать усилия по урегулированию конфликтов в Иране и на Украине. По его словам, стороны намерены поддерживать контакт, однако конкретные даты новых встреч и визитов пока не установлены.