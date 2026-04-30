Налет на Пермь, «мертвые души», школьники-шпионы: ВСУ атакуют РФ 30 апреля

За прошедшие сутки над регионами России сбили 249 украинских беспилотников. Четыре человека погибли, 22 были ранены. БПЛА ударили по промышленному предприятию в Перми. В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В Екатеринбурге задержали малолетних украинских шпионов. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru

За сутки над Россией были уничтожены 249 беспилотников. По данным Минобороны РФ, 50 дронов сбили с 07:00 до 14:00 над Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областями и Пермским краем.

За следующие шесть часов силы ПВО перехватили 10 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, уточнили в военном ведомстве.

В течение ночи 189 БПЛА пытались атаковать российские регионы, отметили в Минобороны РФ. Под угрозой оказались Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тульская и Ульяновская области.

В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что это была тяжелейшая работа, и призвал коммунальные службы как можно скорее привести город в порядок.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что в дома жителей районов, прилегающих к территории НПЗ, снова подали газ. Ранее трубу перекрыли в целях безопасности. Местные власти также рассказали о ходе работ по уборке нефтепродуктов на береговой линии.

«Всего на берегу и в реке Туапсе собрано почти 10 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси», — отметили в оперштабе.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Туапсе.

Пожар в Туапсе после атаки ВСУ

ВСУ ударили по промышленному предприятию в Перми

БПЛА совершили атаку на промышленное предприятие в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет», — уточнил глава региона.

По неподтвержденным данным, Пермский край атаковали дроны «Лютый», которые были запущены из Днепропетровской области.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на завод.

В Белгородской области за сутки были ранены 19 мирных жителей, трое погибли

В Белгородской области за сутки три человека стали жертвами налета БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли три женщины. От полученных ранений они скончались на месте. Ранены восемь мирных жителей, из них двое в тяжелом состоянии», — написал глава региона.

Он отметил, что за сутки 19 человек получили ранения в результате налетов БПЛА, уточнил Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких еще регионах РФ пострадали мирные жители в результате атак ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела противником Энергодара, сообщил в соцсетях мэр города Максим Пухов. По его словам, удар был нанесен в районе одного из местных магазинов.

Вблизи села Песчаное FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль и полностью его уничтожил, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. В результате атаки пострадал 63-летний мужчина. У него диагностированы слепые осколочные ранения ног.

Беспилотник ВСУ нанес удар по городу Васильевке Запорожской области, сообщила пресс-служба Минздрава региона. По данным ведомства, местная жительница получила ранения во дворе дома.

Кроме того, один человек пострадал в результате ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где были зафиксированы повреждения жилого дома.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о погибших и пострадавших в регионах РФ в результате атак ВСУ.

В рядах ВСУ появились «мертвые души»

В Константиновке командиры украинских подразделений выдают погибших солдат за действующих, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, руководство Вооруженных сил Украины не знает о больших потерях среди личного состава.

«Наиболее сильные удары по ВСУ наносятся на территории колонии, промзоны и в ее окрестностях. Командиры подразделений скрывают потери от высшего командования, выдавая мертвых за живых и имитируя их присутствие на позициях», — отметил он.

Военнослужащие ВСУ

В Екатеринбурге задержали подростков, шпионивших в пользу Украины

В Екатеринбурге полиция задержала группу подростков-руферов, которые передавали секретную информацию украинским спецслужбам. По данным следствия, школьники за денежное вознаграждение снимали видео и панорамные снимки города с крыш высотных зданий, которые легли в основу компьютерной модели города для настройки систем навигации беспилотников.

Благодаря переданным материалам дроны ВСУ сохраняли ориентацию в пространстве даже при отключении интернета и внешних сигналов управления. В результате один из БПЛА врезался в жилую многоэтажку, пострадали шесть человек.

При задержании руферов росгвардейцы обнаружили в их телефонах прямые доказательства отправки файлов украинской стороне. Поскольку задержанным еще не исполнилось 16 лет, юристы и следователи определяют меру их ответственности за содеянное.

В Краснодаре задержали агента украинской разведки

ФСБ опубликовала кадры задержания 63-летнего жителя Кубани за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) координат предприятий ТЭК и их прикрытия, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данному факту было возбуждено уголовное дело о госизмене.

«Установлено, что житель города Краснодара посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно установил контакт с представителем СБУ, которому передал фотоматериалы и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона», — уточнили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что по заданию куратора пенсионер собирал информацию о сотрудниках одного из предприятий и пытался предоставить спецслужбам Украины доступ к корпоративной почте.

