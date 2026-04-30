Появились кадры задержания снабжавшего СБУ информацией жителя Кубани

ФСБ опубликовала кадры задержания 63-летнего жителя Кубани за передачу СБУ координат предприятий ТЭК и их прикрытия, передает ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене.

В Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России 1963 г. р., причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Кемеровской области арестовали сотрудника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи предполагают, что фигуранты похищали бюджетные средства через завышение стоимости работ. Причиненный ими ущерб оценили в 20 млн рублей.

До этого в Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, его подозревают в оправдании терроризма. По информации УФСБ по региону, мужчина неоднократно оставлял в Сети комментарии, в которых оправдывался теракт против генерала-лейтенанта Ярослава Москалика. Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины по статье об оправдании и пропаганде терроризма