Появилось видео задержания украинского агента в Крыму

ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб в Крыму, который планировал покушение на высокопоставленного руководителя регионального правоохранительного ведомства. На кадрах запечатлены момент поимки фигуранта, обыск, а также реакция жены задержанного на сообщение о планах ее мужа, передает РИА Новости.

По информации ФСБ, мужчину завербовали через Telegram. По заданию кураторов он отправлял фото и координаты воинских частей, ПВО. Также он планировал совершить теракт на объектах газоснабжения.

Ранее сообщалось, что задержанный в Крыму агент украинских спецслужб получил взрывчатку для покушения на правоохранителя. По данным ФСБ, фигурант успел изучить местность и определиться со способом маскировки взрывного устройства.

До этого УФСБ РФ в Камчатском крае предотвратило попытку вовлечения 12-летнего подростка в противоправную деятельность. Мальчик перевел деньги за игровые читы и стал объектом шантажа. Родители подростка своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.