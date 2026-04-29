Появились новые подробности о задержании агента спецслужб Украины Задержанный украинский агент получил взрывчатку для покушения на правоохранителя

Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб получил взрывчатку для покушения на высокопоставленного руководителя регионального правоохранительного ведомства, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным органа, фигурант успел изучить местность и определиться со способом маскировки взрывного устройства.

Для этих целей он получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ, — говорится в сообщении.

