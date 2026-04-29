29 апреля 2026 в 10:03

Появились новые подробности о задержании агента спецслужб Украины

Задержанный украинский агент получил взрывчатку для покушения на правоохранителя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб получил взрывчатку для покушения на высокопоставленного руководителя регионального правоохранительного ведомства, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным органа, фигурант успел изучить местность и определиться со способом маскировки взрывного устройства.

Для этих целей он получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. При попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение, в ходе которого тот был ликвидирован.

Ранее ФСБ предотвратила попытку вовлечения 12-летнего подростка в противоправную деятельность в Камчатском крае. Мальчик перевел деньги за игровые читы и стал объектом шантажа. Родители подростка своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

