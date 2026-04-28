ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб завербовать школьника УФСБ на Камчатке предотвратило вербовку 12-летнего школьника через читы для игры

В Камчатском крае предотвращена попытка вовлечения 12-летнего подростка в противоправную деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону. Ребенок перевел деньги за игровые читы и стал объектом шантажа.

Неизвестный стал оказывать психологическое давление, угрожая обращением в правоохранительные органы. За прекращение распространения информации он потребовал дополнительную выплату в размере более 2 тыс. рублей. Родители несовершеннолетнего своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.