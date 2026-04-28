28 апреля 2026 в 10:14

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб завербовать школьника

УФСБ на Камчатке предотвратило вербовку 12-летнего школьника через читы для игры

В Камчатском крае предотвращена попытка вовлечения 12-летнего подростка в противоправную деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону. Ребенок перевел деньги за игровые читы и стал объектом шантажа.

Неизвестный стал оказывать психологическое давление, угрожая обращением в правоохранительные органы. За прекращение распространения информации он потребовал дополнительную выплату в размере более 2 тыс. рублей. Родители несовершеннолетнего своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

В апреле 2026 года предотвращена попытка вовлечь в незаконную деятельность 12-летнего школьника, — говорится в сообщении.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

