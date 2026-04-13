Подросток поджигал объекты на железной дороге СК возбудил дело о теракте против 16-летнего подростка из Подмосковья за поджоги

16-летний подросток обвиняется в совершении поджогов на железной дороге в Подмосковье, сообщили в пресс-службе СК РФ. Он нанес ущерб 16 объектам транспортной инфраструктуры, возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

По информации следствия, в апреле этого года подросток совершил серию поджогов на объектах транспортной инфраструктуры в Москве и Московской области. В частности, он поджег сооружения на 26-м и 28-м километрах перегона между станциями Бирюлево и Домодедово на Павелецком направлении, а также на 55-м и 60-м километрах у станций Львовская и Молоди на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области по подозрению в поджогах пяти релейных шкафов задержан 16-летний подросток. По факту произошедшего возбуждено четыре уголовных дела о теракте. По предварительной информации, он причастен к поджогам оборудования на железнодорожном участке между Новым Девяткино и Токсово.