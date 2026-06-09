Тайна Цискаридзе, странный взрыв в Балашихе, чудо-убийца БПЛА: что дальше

Автомобиль с водителем внутри взорвался в Балашихе, «Калашников» разработал антидроновое устройство под 12-й калибр, народный артист России Николай Цискаридзе сделал признание по поводу своего псевдонима — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о взрыве в подмосковной Балашихе

Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе прогремел взрыв, унесший жизнь 62-летнего водителя внедорожника BMW X3. По версии следствия, взрыв произошел примерно в 05:30 около жилого дома на улице Колдунова, когда автомобиль находился в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Машину подорвали с помощью взрывного устройства. СВУ сработало, только когда иномарка проехала 50 метров с места стоянки. Один из свидетелей рассказал, что второй взрыв, менее ощутимый, прозвучал буквально через пару минут после того, как в салоне BMW сработало СВУ.

«После того как я вытащил [водителя], произошел второй взрыв. Страха не было. В голове было одно — пойти, вытащить человека, и все», — отметил мужчина.

Источники уточнили, что взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов, где живет большое количество военных. Громкий хлопок местные жители услышали в 350 метрах от дома замглавы Генштаба генерал-майора Минобороны РФ Ярослава Москалика, которого подорвали в автомобиле в апреле 2025 года.

Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи Фото: Кристина Соловьёва/ РИА Новости

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будут проведены медицинская и взрывотехническая экспертизы. Официальные источники не сообщали, есть ли в деле о подрыве автомобиля в Балашихе украинский след.

Дроны ВСУ начнут сбивать из уникального дробового устройства

Специалисты ЦНИИточмаш (концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщила пресс-служба концерна. Антидроновое изделие и специальные многопульные патроны получили золотые медали Международной выставки изобретений и инноваций имени Славянова.

«Малогабаритное дробовое однозарядное устройство под патрон 12 х 70 предназначено для поражения малоразмерных, низколетящих БЛА. Основное преимущество оружия — его компактность, а также легкость — вес составляет всего 1,8 кг», — говорится в сообщении.

Многопульные боеприпасы калибра 5,45 мм созданы для использования в индивидуальном стрелковом оружии. Они оснащены многоэлементным метаемым снарядом, что существенно повышает вероятность поражения беспилотных летательных аппаратов. Благодаря особенностям конструкции элементы патрона при вылете из ствола упорядоченно разделяются. Это обеспечивает повышенную стабильность внешнебаллистических характеристик и при этом сохраняет безотказность работы автоматики оружия.

Ранее «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас был разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.

Новый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке военной техники в рамках Первого международного форума по безопасности на территории многофункционального комплекса «Лайв Арена» в Московской области Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Лушников подчеркнул, что ключевые отличия нового комплекса — наличие оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, а также более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Изделие оснащено системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

Цискаридзе отказался от своего имени?

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что взял псевдоним Максим Николаев из-за своей известности в балетной сфере. Он отметил, что ему до сих пор приходится многому учиться. По его словам, актер балета не может просто выйти на сцену в качестве театрального артиста.

«Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи. Но это не так! Актерское мастерство — это отдельная профессия, которой нужно учиться. Ты не сможешь, сняв пуанты, выйти на сцену МХАТа и сразу играть главную роль, если не прошел специальную подготовку. Это все равно что полицейский наденет белый халат и станет оперировать людей без медицинского образования. С таким подходом далеко не уедешь. Вот и мне приходится сейчас учиться новой профессии», — пояснил Цискаридзе.

Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. В 1984 году поступил в местное хореографическое училище, а спустя три года продолжил обучение в Московской государственной академии хореографии.

Николай Цискаридзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 1993 году Цискаридзе был принят в труппу Большого театра, где вскоре стал ведущим солистом, а затем премьером. Он играл главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и других. По словам артиста, в период активной работы он пережил депрессию.

«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом стали депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть», — признавался он.

В 2013 году Большой театр не продлил контракт с Цискаридзе после ряда конфликтов с ним. В частности, артист критиковал качество реставрации исторической сцены и руководство культурного учреждения. После ухода из театра он стал ректором Санкт-Петербургской академии русского балета им. Вагановой.

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