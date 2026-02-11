Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 12:51

Цискаридзе рассказал о результатах проверки Академии Русского балета

Цискаридзе: Рособрнадзор столкнулся с трудностями при поиске актов об Академии

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
При проверке Академии Русского балета имени Вагановой Рособрнадзор выдал предостережение, так как не разобрался в большом количестве нормативных актов и других документов, заявил НСН ректор учебного учреждения Николай Цискаридзе. По его словам, документы академии находятся в полном порядке.

Задача была не только в том, чтобы все документы были в наличии (а поверьте, что в Академии с этим все в порядке), но и чтобы их легко было найти на сайте. Мы приняли к сведению затруднения, которые испытали работники Рособрнадзора при поиске документов, — рассказал Цискаридзе.

Ректор отметил, что сейчас поиск на сайте упростили. Он подчеркнул, что ежегодно в учебном заведении принимается несколько десятков или сотен новых нормативных актов.

Ранее Цискаридзе рассказал, что главная сложность в управлении Академией Русского балета состоит в том, чтобы не просто найти сотрудников или педагогов, а по-настоящему увлечь их делом. По его словам, его роль заключается в том, чтобы побудить людей не просто работать, а служить.

Николай Цискаридзе
академия
Рособрнадзор
проверки
