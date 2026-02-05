«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета

Главная сложность в управлении Академией Русского балета имени А. Я. Вагановой состоит в том, чтобы не просто найти сотрудников или педагогов, а по-настоящему увлечь их делом, рассказал народный артист России Николай Цискаридзе на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, его роль заключается в том, чтобы побудить людей не просто работать, а служить.

Самое сложное — это вообще кого-либо заинтересовать. Только заинтересовать по-настоящему, чтобы человек не просто работал, а служил — это очень большая разница. Вот если вам это удалось — это прекрасно, — поделился он.

Цискаридзе также рассказал, что Академия Русского балета объединяет под одной крышей детей из самых разных регионов и стран, чем реализует принцип единства народов. Он подчеркнул, что обязательным условием для всех иностранных студентов является изучение русского языка, что способствует их интеграции в культурную среду.