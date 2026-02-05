Цискаридзе рассказал о единстве народов в Академии Русского балета Цискаридзе: классический балет всегда подчеркивал уважение к разным народам

Академия Русского балета объединяет под одной крышей детей из самых разных регионов и стран, чем реализует принцип единства народов, заявил артист Николай Цискаридзе, выступая на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России. Цискаридзе подчеркнул, что обязательным условием для всех иностранных студентов является изучение русского языка, что способствует их интеграции в культурную среду, передает корреспондент NEWS.ru.

Особое внимание артист уделил вопросу традиций классического балета, подчеркнув, что многонациональность всегда была их важным художественным элементом. Включение сюит с танцами разных народов в спектакли исторически служило цели подчеркнуть равноправие и значимость каждой культуры.

Это делалось для того, чтобы подчеркнуть, что у нас вот одинаково уважаемо все. Ну это прекрасно. С моей точки зрения, — добавил артист.

Цискаридзе выразил категорическое неприятие современных конфликтов на национальной или религиозной почве, назвав их непонятными для человека, выросшего в атмосфере дружбы народов. Он заявил, что не приемлет претензий, основанных на происхождении или конфессии, так как профессиональная и человеческая состоятельность не зависят от национальности.

Артист также отметил, что сделать искусство доступней для массового зрителя в России можно за счет снижения стоимости билетов в театры. Он отметил, что искусство должно быть открыто для всех, а не только для избранных.