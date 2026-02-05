Цискаридзе рассказал, как сделать искусство доступнее для россиян

Чтобы сделать доступнее искусство для массового зрителя в России, необходимо, чтобы посещение театров было по карману людям с разным уровнем дохода, заявил артист балета Николай Цискаридзе на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России. Он отметил, что в стране уже сделано немало для обеспечения доступности театров, однако важно не только наличие площадок, но и интерес людей к искусству, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия делает колоссальное количество всего (для доступности искусства. — NEWS.ru), потому что театры построены везде, где только можно. Главное, чтобы людям это было интересно. И второй момент – очень важно – чтобы у них всегда были средства, когда они хотят еще [деньги] потратить на то, чтобы пойти в театр. Это все должно быть доступно, — сказал Цискаридзе.

Артист подчеркнул, что искусство должно быть открыто для всех, а не только для избранных. По его мнению, это способствует тому, чтобы культурное наследие стало более доступным и понятным для широких масс.

Ранее Цискаридзе призвал зрителей уважительно относиться к работникам театров, соблюдая правила поведения. Он подчеркнул необходимость единых норм для всех театров и отметил, что в них нельзя приходить в спортивной одежде, с оголенными плечами или в неподобающем виде.