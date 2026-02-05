Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:55

Цискаридзе рассказал о дресс-коде и правилах поведения в Большом театре

Цискаридзе призвал зрителей одеваться соответствующим образом в храмы искусства

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом в храмы искусства, заявил NEWS.ru артист балета Николай Цискаридзе на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России. По его словам, общество живет в такое время, когда необходимо заранее описывать правила, и Минкультуры России не помешало бы этим заняться.

Не только в Большом театре. Мне кажется, везде должна быть какая-то определенная логика в том, что, допустим, в храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично. И, в принципе, вас не пустят. То же самое и в театр. Нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах, нельзя ложиться на бордюры, — отметил он.

Ранее Цискаридзе заявил о необходимости прописать в Трудовом кодексе специальные положения для работников сферы культуры, включая четкое определение рабочего времени артистов. По его словам, отсутствие таких норм создает сложности при судебных разбирательствах.

