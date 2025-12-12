Цискаридзе призвал прописать в ТК понятие рабочего времени артистов

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил о необходимости прописать в Трудовом кодексе специальные положения для работников сферы культуры, включая четкое определение рабочего времени артистов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, отсутствие таких норм создает сложности при судебных разбирательствах.

Я как юрист вам скажу, у нас по сей день в Трудовом кодексе все, что связано со сферой искусства, театра — многих пунктов просто нет. Они должны быть, — сказал Цискаридзе.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой отметил, что сейчас очень сложно определить, что является рабочим временем для артиста, и призвал вернуться к этому вопросу в обновленном Совете при президенте РФ по культуре, членом которого он является с 2011 года.

Ранее Цискаридзе признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». По его словам, премиальная стоимость мест в первых рядах партера является давно сложившейся традицией. Он вспомнил, как в детстве с матерью регулярно ходил на спектакли в Кремлевский Дворец съездов, приобретая недорогие билеты на боковые места.