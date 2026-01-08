Премьер Норвегии заявил о необходимости объединиться с одной страной Премьер Норвегии Гар Стере: настало время объединиться с Данией

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что настало время «объединиться с Данией», По его словам, это следует сделать на фоне притязаний США на Гренландию, передает NRK.

Сейчас настало время объединиться с Данией. Последнее, что сказала мне (премьер-министр Дании. — NEWS.ru) Метте Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», — сказал Стере.

Ранее глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания усилит военное присутствие в Гренландии. Параллельно с этим будет активизировано участие в учениях Североатлантического альянса. Он также подчеркнул, что Дания, включая Гренландию, является членом НАТО.

До этого журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс заявила, что президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения Гренландии, несмотря на предупреждения о разрушительных последствиях для НАТО. По ее мнению, европейские страны, включая Великобританию, слишком зависят от американской защиты, чтобы оказать серьезное сопротивление. Сам Трамп пояснил, что Соединенные Штаты нуждаются в территории Гренландии для обороны государства.