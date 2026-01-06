Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения Гренландии, несмотря на предупреждения о разрушительных последствиях для НАТО, заявила журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс. По ее мнению, европейские страны, включая Великобританию, слишком зависят от американской защиты, чтобы оказать серьезное сопротивление.

Вероятно, он ставит на то, что Вашингтону сойдет с рук захват территорий в Арктике, поскольку остальные [члены] НАТО нуждаются в США больше, чем он в них, — указала она.

Хейнс отметила, что ситуация должна заставить государства Альянса активнее развивать собственный военный потенциал, чтобы снизить эту зависимость. Журналист подчеркнула, что Трамп убежден в своем превосходстве и готов на односторонние действия.

Ранее европейские СМИ заявили, что за реакцией Евросоюза на операцию Соединенных Штатов в Венесуэле стоит страх перед американским президентом. Там обратили внимание, что ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.