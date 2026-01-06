Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:17

В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию

Sky News: Трамп сможет присоединить Гренландию из-за слабости Европы

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения Гренландии, несмотря на предупреждения о разрушительных последствиях для НАТО, заявила журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс. По ее мнению, европейские страны, включая Великобританию, слишком зависят от американской защиты, чтобы оказать серьезное сопротивление.

Вероятно, он ставит на то, что Вашингтону сойдет с рук захват территорий в Арктике, поскольку остальные [члены] НАТО нуждаются в США больше, чем он в них, — указала она.

Хейнс отметила, что ситуация должна заставить государства Альянса активнее развивать собственный военный потенциал, чтобы снизить эту зависимость. Журналист подчеркнула, что Трамп убежден в своем превосходстве и готов на односторонние действия.

Ранее европейские СМИ заявили, что за реакцией Евросоюза на операцию Соединенных Штатов в Венесуэле стоит страх перед американским президентом. Там обратили внимание, что ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.

Дональд Трамп
Европа
Гренландия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.