Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 17:41

В Европе воздержались от оценки действий США против Венесуэлы

В Еврокомиссии сочли преждевременным оценивать действия США против Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Любые оценки соответствия действий США против Венесуэлы международному праву преждевременны, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. По ее словам, которые приводит ТАСС, ЕК призывает, чтобы международному праву соответствовали все дальнейшие действия в указанной стране.

Мы считаем пока преждевременным давать оценки этим событиям с юридической точки зрения, — отметила она.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате Мадуро и его супруги Силии Флорес нет. По его словам, лидера предали в ближайшем окружении. Спецназ прилетел на вертолете в нужное время, и им просто передали Мадуро из рук в руки, отметил ветеран «Альфы».

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Уточнялось, что в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.

Еврокомиссия
Венесуэла
оценки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Венесуэлу
Россия поставила рекорд по пожизненным приговорам: за что сажают, детали
Тысячи пассажиров застряли в Европе из-за сбоев связи в Греции
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.