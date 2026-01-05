В Европе воздержались от оценки действий США против Венесуэлы В Еврокомиссии сочли преждевременным оценивать действия США против Венесуэлы

Любые оценки соответствия действий США против Венесуэлы международному праву преждевременны, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. По ее словам, которые приводит ТАСС, ЕК призывает, чтобы международному праву соответствовали все дальнейшие действия в указанной стране.

Мы считаем пока преждевременным давать оценки этим событиям с юридической точки зрения, — отметила она.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате Мадуро и его супруги Силии Флорес нет. По его словам, лидера предали в ближайшем окружении. Спецназ прилетел на вертолете в нужное время, и им просто передали Мадуро из рук в руки, отметил ветеран «Альфы».

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Уточнялось, что в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.