04 марта 2026 в 12:12

Юристы разослали российским рэперам памятки с «трезвым» этикетом

Российским рэперам разослали письма о запрете упоминания наркотиков в песнях

Российские рэп-исполнители получили памятки о новых требованиях к упоминанию наркотиков в текстах, сообщил Telegram-канал Mash. Согласно памятке, рассказ о применении сильнодействующих препаратов допускается только при наличии у исполнителя медицинских назначений.

Документ был разослан юристами крупных лейблов и дистрибьюторов в связи с изменениями законодательства, вступившими в силу 1 марта. В сообщении указано, что теперь любое упоминание запрещенных веществ в песнях подпадает под уточненное понятие «пропаганды», а штрафы за нарушение увеличены.

Также вводится обязательная маркировка контента, где фигурируют подобные темы, независимо от художественной формы. В противном случае артист может получить штраф от 5 до 15 тыс. рублей за первое нарушение и до 300 тыс. — за повторное.

Для новых релизов требования становятся обязательными. Старые композиции допускается выпускать при условии добавления маркировки о вреде для здоровья. Лейблы просят исполнителей учитывать ответственность при написании текстов и избегать скрытых метафор, которые могут быть расценены как оправдание незаконного оборота веществ.

Ранее Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Музыканта обвиняют по статье о пропаганде наркотиков в интернете.

