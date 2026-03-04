Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:23

«Вопрос сатанинской лжи»: Захарова поставила на место Зеленского

Захарова назвала ложью слова Зеленского о защите людей на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nietfeld/dpa/Global Look Press
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности ВСУ защитить мирных граждан на Ближнем Востоке представляет собой «неадекватность и сатанинскую ложь», сказала на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что деятельность украинского политика направлена в противоположное русло, передает корреспондент NEWS.ru.

Поводом стали слова Зеленского о том, что после установления перемирия Киев готов направить операторов беспилотников на Ближний Восток для защиты гражданских лиц. Захарова подчеркнула, что подобные заявления вызывают недоумение, учитывая реальные действия украинской стороны.

Это вопрос неадекватности, сатанинской лжи <...> Какое мирное население собирается защищать Зеленский? Он же его только и убивает, это его основная цель — совершение таких терактов, — указала дипломат.

Ранее Захарова указала, что Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается. Она подчеркнула, что отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает. Спикер МИД добавила, что повторение чернобыльской трагедии вполне возможно на территории Ирана.

