08 января 2026 в 03:21

Первая группа застрявших на Сокотре российских туристов добралась до Джидды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Первая группа россиян, застрявших на острове Сокотра благополучно долетела до Джидды в Саудовской аравии, передает пресс-служба посольства РФ в Йемене. Отмечается, что следующие рейсы для эвакуации оставшихся людей запланированы на 8 и 9 января.

Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 года рейсом «Йеменских авиалиний» в Джидду (Королевство Саудовская Аравия), — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что граждане России не могли покинуть остров Сокотра из-за введенных Йеменом ограничений на полеты. Часть туристов не последовала рекомендациям МИД РФ.

Утром, 30 декабря, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил Южного переходного совета.

россияне
Йемен
Саудовская Аравия
перелеты
