Россияне застряли на острове Сокотра в Йемене Посольство России ищет способы вывезти сограждан с острова Сокотра

Граждане России не могут покинуть остров Сокотра из-за введенных Йеменом ограничений на полеты, сообщили в посольстве РФ в республике. В Telegram-канале дипмиссии отметили, что часть туристов не последовала рекомендациям МИД РФ.

В адрес посольства Российской Федерации в Йеменской Республике поступило большое количество обращений граждан России, которые вопреки неоднократным рекомендациям МИД России прибыли на остров Сокотра с туристическими целями. В настоящее время они не могут покинуть Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом, — сообщили в дипмиссии.

Ранее сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета (ЮПС) во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия. Согласно документу, столицей обозначен город Аден.

Утром 30 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил Южного переходного совета.