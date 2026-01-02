Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 22:33

В Йемене провозгласили новое государство Южная Аравия

Фото: IMAGO/Hamza Ali/imago-images.de/Global Look Press
Сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия. По данным документа, столица будет находиться в городе Адене.

Государство Южная Аравия является суверенным государством со столицей в Адене. Границы этого государства совпадают с международными границами бывшей Народной Демократической Республики Йемен, — отмечается в конституционной декларации.

Согласно этому документу, «Южная Аравия является частью арабского и исламского мира, официальным языком которого является арабский, а ислам является государственной религией, исламский шариат — основным источником права».

Утром 30 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил Южного переходного совета (ЮПС).

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сторонам, участвующим в эскалации в южных провинциях Йемена, нужно проявить сдержанность и искать приемлемые решения проблем. Она подчеркнула, что Москва готова к конструктивному взаимодействию для урегулирования ситуации. Она добавила, что РФ приветствует шаги некоторых стран, в том числе ОАЭ, по снижению напряженности.

Йемен
Саудовская Аравия
государства
Ближний Восток
