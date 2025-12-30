Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена из-за поставок оружия из ОАЭ, сообщило агентство SPA. Целями военных стали корабли, которые прибыли к восточному побережью республики из эмирата Фуджейра. Груз предназначался для сил Южного переходного совета (ЮПС).

Военно-воздушные силы коалиции провели этим утром ограниченную операцию, направленную против оружия и боевых машин, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что объединенная арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии приступила к ограниченной военной операции в йеменской провинции Хадрамаут. Решение было принято после того, как силы ЮПС захватили порт Эль-Мукалла.

26 декабря Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям сепаратистов из Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. В частности, атаке подверглась долина Нахб, где базируются представители движения. О пострадавших в ходе ударов не сообщается.

До этого начальник Генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммед аль-Гамари погиб в Йемене. Представители группировки не назвали причины его смерти.