06 января 2026 в 13:32

На Рождество готовлю всего один салат — затмевает закуски и горячее: это «Мясо по-французски»

На Рождество всегда готовлю всего один салат «Мясо по-французски». Он затмевает и закуски, и горячее. У гостей рука так и тянется положить добавки.

Вкус получается насыщенным, многогранным и очень гармоничным: нежное мясо, пикантный маринованный лук, ароматные грибы, сочные помидоры и тягучий сыр создают идеальный букет, который объединяет чесночный майонез.

Вам понадобится: 400 г отварной говядины или свинины, 1 крупная луковица, 300 г шампиньонов, 2 помидора, 200 г твердого сыра. Для заправки: майонез смешать с 2-3 зубчиками продавленного чеснока. Мясо нарежьте тонкой соломкой. Луковицу нарежьте полукольцами и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса, воды и сахара. Шампиньоны нарежьте и обжарьте до готовности, сыр- натрите, помидоры — нарежьте кубиком. Салат собираем слоями, промазывая каждый чесночным майонезом. Первый слой: отварное мясо. Второй слой: маринованный лук. Третий слой: обжаренные и остывшие грибы. Четвертый слой: помидор. Пятый, завершающий слой: обильно посыпаем тертым сыром. Даем салату настояться в холодильнике 2-3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат с картошкой и селедкой «По-деревенски».

салаты
рецепты
Рождество
застолье
Дарья Иванова
