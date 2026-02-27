Салат «Летний» с зеленым горошком и свежими огурцами: сытный, но без мяса и колбасы

Салат «Летний» с зеленым горошком и свежими огурцами: сытный, но без мяса и колбасы

Откройте для себя салат «Летний» — легкое, свежее и невероятно быстрое блюдо, которое наполнит ваш стол ароматом зелени и солнечным настроением. Он сытный, хоть и готовится без мяса и колбасы.

Для приготовления понадобится: 4 вареных яйца, 1 банка консервированного зеленого горошка, 2–3 свежих огурца, большой пучок зеленого лука, большой пучок укропа, соль по вкусу, майонез для заправки.

Рецепт: яйца и огурцы нарежьте кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порубите. С горошка слейте всю жидкость. В большой миске смешайте все ингредиенты: яйца, огурцы, горошек, зеленый лук и укроп. Посолите по вкусу. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе или картофелю. Этот салат готовится за 10 минут и всегда съедается первым!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Шаурма» — рецепт того самого соуса, который сводит с ума.