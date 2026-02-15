Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Шаурма» — рецепт того самого соуса, который сводит с ума: готовится элементарно

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Шаурма» сочетает в себе все лучшее из оригинала: сочную маринованную курицу, хрустящие свежие овощи и сливочно-чесночный крем. Рассказываем рецепт того самого соуса, который сводит с ума: готовится элементарно!

Для салата вам понадобится: 300 г куриного филе, 200 г пекинской капусты, 1 огурец, 1 помидор, 100 г моркови по-корейски, 1/2 красной луковицы. Для маринада курицы: 2 ст. л. сметаны или майонеза, 1 ч. л. паприки, соль, перец, сушеный чеснок. Для соуса: 150 г сметаны, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец, щепотка сахара, сок 1/4 лимона.

Рецепт: курицу нарежьте соломкой, смешайте с ингредиентами маринада и оставьте на 15 минут, затем обжарьте на сковороде до готовности. Остудите. Пекинскую капусту нашинкуйте, огурец и помидор нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами и обдайте кипятком, чтобы ушла горечь. Для соуса смешайте сметану, майонез, пропущенный чеснок, сок лимона, соль, перец и сахар до однородности. Соедините все ингредиенты и перемешайте с соусом. Дайте настояться 5–10 минут и подавайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Любимчик» с крабовыми палочками: приживется в каждой семье благодаря простоте и вкусу.

Проверено редакцией
