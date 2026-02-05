Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:46

Салат «Любимчик» с крабовыми палочками: приживется в каждой семье благодаря простоте и вкусу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Салат «Любимчик» с крабовыми палочками гарантированно приживется в каждой семье благодаря своей простоте приготовления и отменному вкусу!

Его прелесть в том, что каждый слой играет свою роль: нежные, чуть рассыпчатые белки, сочные крабовые палочки, свежий хруст огурца и сливочный, солоноватый сыр. Все это объединяет тонкая прослойка майонеза, которая пропитывает ингредиенты, не делая их мокрыми.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка крабовых палочек, 3 вареных яйца, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, майонез, соль по вкусу. Яйца разделите на белки и желтки. Белки и желтки отдельно натрите на мелкой терке. Крабовые палочки и огурцы мелко нарежьте кубиками. Сыр натрите на мелкой терке. Возьмите салатник и выкладывайте слои по порядку, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом: 1 -белки яиц, слегка присолите, 2 — крабовые палочки, 3 — огурец, 4 — тертый сыр. Верхний слой обильно и равномерно посыпьте крошкой из желтков. Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить полезный для кожи салат: рецепт из четырех ингредиентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью
Общество
Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета
Общество
Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета
Салат с крабовыми палочками и копченой косичкой — сочный, ароматный и очень вкусный
Общество
Салат с крабовыми палочками и копченой косичкой — сочный, ароматный и очень вкусный
Салат «Рига — Москва»: ностальгия на тарелке. Шпроты, сыр и помидоры — готовим обновленный хит советских застолий
Общество
Салат «Рига — Москва»: ностальгия на тарелке. Шпроты, сыр и помидоры — готовим обновленный хит советских застолий
салаты
рецепты
крабовые палочки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала, чем опасно злоупотребление блинами
Дуров пригрозил закрытием Telegram
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.