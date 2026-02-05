Салат «Любимчик» с крабовыми палочками: приживется в каждой семье благодаря простоте и вкусу

Салат «Любимчик» с крабовыми палочками гарантированно приживется в каждой семье благодаря своей простоте приготовления и отменному вкусу!

Его прелесть в том, что каждый слой играет свою роль: нежные, чуть рассыпчатые белки, сочные крабовые палочки, свежий хруст огурца и сливочный, солоноватый сыр. Все это объединяет тонкая прослойка майонеза, которая пропитывает ингредиенты, не делая их мокрыми.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка крабовых палочек, 3 вареных яйца, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, майонез, соль по вкусу. Яйца разделите на белки и желтки. Белки и желтки отдельно натрите на мелкой терке. Крабовые палочки и огурцы мелко нарежьте кубиками. Сыр натрите на мелкой терке. Возьмите салатник и выкладывайте слои по порядку, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом: 1 -белки яиц, слегка присолите, 2 — крабовые палочки, 3 — огурец, 4 — тертый сыр. Верхний слой обильно и равномерно посыпьте крошкой из желтков. Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

