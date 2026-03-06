Эта закуска лучше любых канапе: приготовьте за 10 минут

Весна — время легких закусок, которые не требуют многочасового стояния у плиты. Когда хочется удивить гостей красивой подачей, но бюджет остается разумным, на помощь приходят крабовые палочки. Но сегодня речь пойдет не о салате, а об элегантном фаршированном рулете, который выглядит как закуска из ресторанного банкета.

Секрет этого блюда — в правильной текстуре начинки и маленькой ароматической хитрости. Обычно крабовые палочки фаршируют смесью сыра с чесноком, но профессиональные повара знают один нюанс: если добавить в сырную массу немного лимонной цедры, вкус становится ярче, свежее и «дороже». Цедра убирает привкус пресности и идеально оттеняет имитацию крабового мяса.

Ингредиенты:

крабовые палочки (крупные, 200 г — примерно 8-10 шт.),

сыр творожный или сливочный (150 г),

укроп свежий (небольшой пучок),

чеснок (1 зубчик),

цедра половины лимона (только желтая часть),

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Для начала подготовьте начинку. Смешайте творожный сыр, мелко рубленый укроп, чеснок, пропущенный через пресс, и лимонную цедру. Посолите и поперчите — буквально щепотка черного перца добавит пикантности. Теперь главный этап: аккуратно разверните крабовые палочки в пласт. Если они ломаются, ничего страшного, просто выложите кусочки внахлест, формируя прямоугольник. Смажьте сырной массой и сверните плотный рулетик.

Готовые рулетики заверните в пищевую пленку (чтобы держали форму) и отправьте в холодильник на 30-40 минут. Перед подачей нарежьте острым ножом на «пенечки» толщиной 2-3 см. Такая закуска отлично держит форму и смотрится нарядно на любом столе.

Попробуйте подать их на листьях салата с долькой лимона — гости будут просить рецепт, удивляясь, как из простых продуктов получился настоящий ресторанный деликатес.

Калорийность на 100 г: 215 ккал.

БЖУ: 8,5/16/9.

