22 января 2026 в 19:32

Полезный для кожи салат: простейший рецепт из четырех доступных ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот витаминный салат из четырех доступных ингредиентов, который готовится по простейшему рецепту, — настоящий эликсир красоты! Он невероятно полезен для кожи.

Свежая капуста и огурец содержат много воды и кремния, увлажняя и повышая упругость. Морковь — источник бета-каротина, который преобразуется в витамин А, борющийся с воспалениями и шелушением. Яблоко дает витамин С для синтеза коллагена и антиоксиданты.

Для приготовления понадобятся: 200 г белокочанной капусты, 1 средняя морковь, 1 свежий огурец, 1 кисло-сладкое яблоко, 1 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. семян льна, соль и свежая зелень по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и дала сок. Морковь и яблоко натрите на крупной терке. Огурец нарежьте тонкой соломкой. В салатнике смешайте все овощи и яблоко. В отдельной маленькой миске взбейте вилкой оливковое масло с лимонным соком до легкой эмульсии. Заправьте салат этой смесью, аккуратно перемешайте. Перед самой подачей посыпьте салат семенами льна и мелко рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить салат из пекинской капусты без майонеза: легкое дополнение к ужину на каждый день.

Проверено редакцией
