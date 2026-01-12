Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:32

Салат из пекинской капусты без майонеза: легкое дополнение к ужину на каждый день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат из пекинской капусты без майонеза — идеальное дополнение к любому, даже самому сытному ужину на каждый день. Он освежает, балансирует вкус и дарит ощущение легкости.

Вкус этого блюда — фейерверк свежести: хрустящая пекинская капуста, сладковатая морковь и яблоко, сочный огурец и помидор, которые объединяет пикантная, но нежная заправка на основе масла и яблочного уксуса.

Для салата вам понадобится: половинка небольшого кочана пекинской капусты, 1 кисло-сладкое яблоко, 1 свежий огурец, 1 небольшая морковь, 1 помидор, пучок свежей зелени. Для заправки: 3 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, соль, черный перец по вкусу. Все овощи и фрукты тщательно вымойте. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Яблоко и огурец нарежьте соломкой или тонкими ломтиками. Морковь натрите на крупной терке. Помидор нарежьте дольками или кубиками. Зелень мелко порубите. В большой салатник выложите все ингредиенты. В отдельной пиале приготовьте заправку: смешайте масло, уксус, мед, соль и перец. Энергично взбейте вилкой или венчиком до эмульсии. Заправьте салат, перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат цезарь без лишних заморочек.

Проверено редакцией
