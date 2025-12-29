Как «Цезарь», только без лишних заморочек: простой нарядный салат — достоин быть на новогоднем столе

Этот простой, но яркий и нарядный салат достоин быть на новогоднем столе! По вкусу и виду, он как «Цезарь», только готовится без лишних заморочек.

Вкус получается легким, свежим и очень гармоничным: хрустящий салат, сочные помидоры, сладкая кукуруза, сытная курица и сливочный сыр в нежной сметано-майонезной заправке создают идеальное сочетание.

Вам понадобится: 200 г листьев салата, 150 г помидоров черри, 150 г консервированной кукурузы, 300 г отварной или копченой куриной грудки, 100 г твердого сыра. Для заправки: 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, соль, черный перец, сушеный чеснок по вкусу, можно добавить 1 ч. л. горчицы для пикантности. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты: порванные листья салата, помидоры черри, кукурузу, нарезанную курицу и тертый сыр. В отдельной пиале приготовьте заправку, тщательно смешав сметану, майонез и специи до однородности. Заправьте салат соусом непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте, чтобы все компоненты покрылись соусом.

