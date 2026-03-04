Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:00

В пост пеку плюшки, которые не отличить от обычных: мягкие, сладкие, с хрустящей корочкой. Никаких яиц и молока

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, дрожжи и растительное масло — и пеку в пост пышные сладкие плюшки, которые даже дети не отличают от обычных. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития в пост или для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Его необычность в том, что без яиц и молока, только на воде и масле, тесто получается таким же мягким и воздушным, как классическая сдоба, благодаря двойной расстойке и правильному замесу. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые плюшки-розочки с хрустящей сахарной корочкой и нежной, пористой мякотью внутри. Ванильный аромат наполняет весь дом, и даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в тесте нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: 1 ст. ложка соли, 4 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки растительного масла, 25 г свежих дрожжей, пакетик ванилина, мука (около 500–600 г), теплая вода. Дрожжи разведите в теплой воде (примерно 250 мл), добавьте соль, 3 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки масла и ванилин. Постепенно вмешайте муку, замесите мягкое тесто и оставьте в тепле до подъема. Подошедшее тесто разделите на кусочки, скатайте шарики, дайте отдохнуть 15 минут. Каждый раскатайте в лепешку, смажьте маслом, посыпьте оставшимся сахаром, сверните рулетом, сложите пополам, сделайте надрез и выверните в форме розочки. Выложите на противень, дайте подойти и выпекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Бюджетный ужин за 15 минут: минтай с луком, сочный хит из простых продуктов
Семья и жизнь
Бюджетный ужин за 15 минут: минтай с луком, сочный хит из простых продуктов
Творог, сыр и немного чеснока в тесте — жарю лепешки, которые тают во рту. И на завтрак, и на перекус. Не хачапури, а вкуснее и проще
Общество
Творог, сыр и немного чеснока в тесте — жарю лепешки, которые тают во рту. И на завтрак, и на перекус. Не хачапури, а вкуснее и проще
Простой рецепт сахарных плюшек: пышные вкусняшки к чаю, молоку и кофе. Дом наполнится ароматом выпечки
Общество
Простой рецепт сахарных плюшек: пышные вкусняшки к чаю, молоку и кофе. Дом наполнится ароматом выпечки
А мы тут плюшками балуемся! Вкусная выпечка — нежная и с сахарной корочкой
Общество
А мы тут плюшками балуемся! Вкусная выпечка — нежная и с сахарной корочкой
Забыла о драниках. Эти белорусские шарики в тысячу раз интереснее и вкуснее: получилось объедение, а не картошка
Общество
Забыла о драниках. Эти белорусские шарики в тысячу раз интереснее и вкуснее: получилось объедение, а не картошка
рецепты
плюшки
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.