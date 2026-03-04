В пост пеку плюшки, которые не отличить от обычных: мягкие, сладкие, с хрустящей корочкой. Никаких яиц и молока

Беру муку, дрожжи и растительное масло — и пеку в пост пышные сладкие плюшки, которые даже дети не отличают от обычных. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития в пост или для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Его необычность в том, что без яиц и молока, только на воде и масле, тесто получается таким же мягким и воздушным, как классическая сдоба, благодаря двойной расстойке и правильному замесу. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые плюшки-розочки с хрустящей сахарной корочкой и нежной, пористой мякотью внутри. Ванильный аромат наполняет весь дом, и даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в тесте нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: 1 ст. ложка соли, 4 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки растительного масла, 25 г свежих дрожжей, пакетик ванилина, мука (около 500–600 г), теплая вода. Дрожжи разведите в теплой воде (примерно 250 мл), добавьте соль, 3 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки масла и ванилин. Постепенно вмешайте муку, замесите мягкое тесто и оставьте в тепле до подъема. Подошедшее тесто разделите на кусочки, скатайте шарики, дайте отдохнуть 15 минут. Каждый раскатайте в лепешку, смажьте маслом, посыпьте оставшимся сахаром, сверните рулетом, сложите пополам, сделайте надрез и выверните в форме розочки. Выложите на противень, дайте подойти и выпекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки.

