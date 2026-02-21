Простой рецепт сахарных плюшек: пышные вкусняшки к чаю, молоку и кофе. Дом наполнится ароматом выпечки

Те самые мягкие, сладкие плюшки с ароматом ванили и сливочного масла — из тех, что исчезают со стола за минуты и возвращают в детство с первого кусочка. Дом наполняется уютным запахом выпечки, а руки сами тянутся за добавкой. Получаются пышные, румяные, с карамельной корочкой и нежной серединкой — идеальны к чаю, какао или стакану молока.

Ингредиенты: молоко — 250 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., соль — 1 щепотка, масло подсолнечное — 6 ст. л., дрожжи сухие — 11 г, мука — 500 г, сахар для начинки — по вкусу, масло сливочное — 50 г (растопить).

Приготовление: в теплом молоке растворяем дрожжи и сахар, добавляем яйцо, соль и растительное масло, перемешиваем. Подсыпаем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Накрываем и оставляем в тепле на 1 час. Подошедшее тесто раскатываем, смазываем растопленным сливочным маслом, посыпаем сахаром, сворачиваем рулетом и формируем плюшки. Выкладываем на противень, даем подойти 15–20 минут и выпекаем при 180 °С около 20 минут до золотистой корочки.

