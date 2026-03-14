Этот пирог с сибасом — мой кулинарный фокус. Результат — идеально нежное филе в хрустящем слоеном тесте

Кажется, будто перед вами целая запеченная рыба с аппетитной золотистой корочкой. Но это лишь искусная иллюзия, созданная из слоеного теста. Внутри скрывается чистое, нежнейшее филе сибаса, которое предварительно томят в духовке.

Что понадобится

Сибас (целый, около 600–700 г), слоеное тесто бездрожжевое (упаковка), оливковое масло (3 ст. л.), тимьян свежий (3–4 веточки), розмарин свежий (1–2 веточки), приправа для рыбы, соль морская крупная, желток куриный (1 шт.), перец душистый горошком (1 шт.).

Как готовлю

Первым делом подготавливаю рыбу: потрошу, удаляю жабры. Натираю тушку снаружи и изнутри оливковым маслом, в брюшко помещаю веточки тимьяна и розмарина, оставив несколько листиков для украшения. Выкладываю сибаса на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в духовку, разогретую до 200 °C, ровно на 12 минут. Это предварительное запекание — ключевой этап: кожа легко отойдет, а кости отделятся без усилий. Готовую рыбу перекладываю на блюдо прямо с пергаментом и даю немного остыть, одновременно уменьшая температуру духовки до 180 °C. Теперь аккуратно снимаю кожу, удаляю хребет и все мелкие косточки, убираю травы из брюшка. Филе разбираю на крупные кусочки, сбрызгиваю оливковым маслом, приправляю специями для рыбы и оставляю на 10 минут пропитаться. Пока рыба маринуется, занимаюсь тестом.

Разделяю пласт на две равные части. Одну раскатываю в прямоугольный пласт-основу и выкладываю на центр рыбную начинку. Накрываю вторым раскатанным пластом, плотно защипываю края, а затем обрезаю тесто, придавая пирогу форму рыбы. В верхней части делаю несколько косых надрезов для выхода пара. Взбиваю желток с чайной ложкой оливкового масла и с помощью кулинарной кисточки тщательно смазываю всю поверхность пирога. Из горошины душистого перца создаю «глаз», присыпаю пирог крупной морской солью и оставшимися листочками тимьяна и розмарина. Выпекаю в духовке при 180 °C около 20 минут, до появления ровного золотисто-коричневого цвета и характерного хруста.

