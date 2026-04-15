15 апреля 2026 в 08:45

Если вы замаринуете скумбрию так, то о красной рыбе забудете — получается в разы вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Раньше я тоже думала, что вкусная закуска — это обязательно красная рыба. Но стоило один раз замариновать скумбрию по этому рецепту — и все, теперь она у меня вне конкуренции. Получается нежная, ароматная, с насыщенным вкусом — идеально к любому столу.

Секрет здесь в маринаде: он одновременно пряный, слегка сладковатый и с легкой кислинкой. Рыба пропитывается полностью.

Ингредиенты: скумбрия свежемороженая — 3 шт., лук — 5–6 шт.

Для маринада: растительное масло — 250 мл, уксус 9% — 100 мл, мед или сахар — 2 ст. л., кетчуп — 4 ст. л., соль — 2 ст. л., черный перец горошком — 25–30 шт., душистый перец — 15–20 шт., кориандр — 1 ч. л., горчица в зернах — 1 ст. л., лавровый лист — 4 шт.

Рыбу очищаем, нарезаем кусочками примерно по 1,5 см. Лук режем полукольцами. В глубокой посуде выкладываем слоями: сначала лук, затем рыба — и так повторяем.

Для маринада смешиваем все ингредиенты, доводим до легкого кипения и варим 2–3 минуты, помешивая. Затем полностью остужаем — это важно.

Заливаем рыбу холодным маринадом, накрываем и убираем в холодильник на сутки. За это время пару раз аккуратно перемешиваем.

Проверено редакцией
Читайте также
Когда приелось мясо: готовим скумбрию в духовке — она удивляет с первого кусочка: запекаем в горчичном соусе — получается нежная и сочная
Общество
Когда приелось мясо: готовим скумбрию в духовке — она удивляет с первого кусочка: запекаем в горчичном соусе — получается нежная и сочная
Скумбрия по этому рецепту приводит в восторг: не нужно разделывать на филе, залил соусом — и в духовку
Общество
Скумбрия по этому рецепту приводит в восторг: не нужно разделывать на филе, залил соусом — и в духовку
Как засолить селедку дома? Этот вариант получается вкуснее магазинной. Берем 1 кг сельди и не потрошим
Общество
Как засолить селедку дома? Этот вариант получается вкуснее магазинной. Берем 1 кг сельди и не потрошим
Вот это да! Солим скумбрию без рассола. Вкусно с картошечкой и на хлебушек
Общество
Вот это да! Солим скумбрию без рассола. Вкусно с картошечкой и на хлебушек
Поморская помакуха — это не простая уха, а вкус Русского Севера. Суп, который готовится сам
Общество
Поморская помакуха — это не простая уха, а вкус Русского Севера. Суп, который готовится сам
Ольга Шмырева
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

