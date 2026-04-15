Если вы замаринуете скумбрию так, то о красной рыбе забудете — получается в разы вкуснее

Если вы замаринуете скумбрию так, то о красной рыбе забудете — получается в разы вкуснее

Раньше я тоже думала, что вкусная закуска — это обязательно красная рыба. Но стоило один раз замариновать скумбрию по этому рецепту — и все, теперь она у меня вне конкуренции. Получается нежная, ароматная, с насыщенным вкусом — идеально к любому столу.

Секрет здесь в маринаде: он одновременно пряный, слегка сладковатый и с легкой кислинкой. Рыба пропитывается полностью.

Ингредиенты: скумбрия свежемороженая — 3 шт., лук — 5–6 шт.

Для маринада: растительное масло — 250 мл, уксус 9% — 100 мл, мед или сахар — 2 ст. л., кетчуп — 4 ст. л., соль — 2 ст. л., черный перец горошком — 25–30 шт., душистый перец — 15–20 шт., кориандр — 1 ч. л., горчица в зернах — 1 ст. л., лавровый лист — 4 шт.

Рыбу очищаем, нарезаем кусочками примерно по 1,5 см. Лук режем полукольцами. В глубокой посуде выкладываем слоями: сначала лук, затем рыба — и так повторяем.

Для маринада смешиваем все ингредиенты, доводим до легкого кипения и варим 2–3 минуты, помешивая. Затем полностью остужаем — это важно.

Заливаем рыбу холодным маринадом, накрываем и убираем в холодильник на сутки. За это время пару раз аккуратно перемешиваем.