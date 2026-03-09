Как засолить селедку дома? Этот вариант получается вкуснее магазинной. Берем 1 кг сельди и не потрошим

Домашняя соленая селедка получается гораздо ароматнее и нежнее, чем покупная. Рецепт очень простой: готовится обычный пряный рассол, а рыба спокойно просаливается в холодильнике. Уже через несколько дней получается настоящая домашняя закуска — сочная, умеренно соленая и очень вкусная.

Такой способ отлично подходит не только для сельди, но и для скумбрии или даже красной рыбы.

Нужна: сельдь — 1 кг, вода — 1 л, соль — 6 ст. л. без горки, сахар — 3 ст. л., душистый перец горошком — 10 шт., лавровый лист — 3–4 шт.

Сначала приготовьте рассол. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, добавьте соль, сахар, душистый перец и лавровый лист. Проварите смесь на небольшом огне около 7–10 минут, чтобы специи раскрыли аромат. Затем полностью остудите рассол.

Размороженную сельдь промойте холодной водой. Рыбу можно не разделывать — ее солят целиком, вместе с головой и внутренностями. Уложите сельдь в контейнер или любую глубокую емкость.

Остывшим рассолом полностью залейте рыбу и уберите в холодильник. На нижней полке сельдь должна просаливаться примерно 3 дня.

После этого рыбу можно достать, разделать привычным способом и нарезать кусочками. Очень вкусно подать ее с маринованным луком, отварным картофелем или использовать для салатов и бутербродов.

