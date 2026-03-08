Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 17:20

Невероятный салат из жареного минтая: сварить яйца и добавить простые ингредиенты — готовьте сразу тазик

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые продукты неожиданно превращаются в настоящий хит на столе. Этот салат попробовали дома всего один раз — и теперь его просят готовить снова и снова. Получается настолько вкусно, что в следующий раз точно придется делать целый тазик.

Главный секрет — жареный минтай и ароматный румяный лук. Рыба получается сочной, овощи добавляют сладковатый вкус, а вареные яйца делают салат нежным и сытным. Такая закуска отлично подходит и для обычного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: минтай (филе) — 1 шт., яйца — 3 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., укроп — 2 веточки, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Филе минтая нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до легкой румяной корочки. Готовую рыбу остудите и разделите на небольшие кусочки. Яйца отварите вкрутую и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку, обжаривая все вместе до мягкости и приятного румяного оттенка. Готовую зажарку немного остудите. В салатнике соедините кусочки жареного минтая, яйца и овощную зажарку. Добавьте мелко нарезанный укроп, посолите по вкусу и заправьте майонезом. Все аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом куриного супа с сырными улитками вместо надоевшей лапши. Домашние попросят добавку.

Проверено редакцией
