08 марта 2026 в 13:02

В тарелку из лаваша разбиваю яйца — готовлю вкусную яичницу в духовке, получается как пирог или киш

Фото: D-NEWS.ru
Если обычная яичница уже надоела, попробуйте приготовить её по-новому — прямо в лаваше. Получается что-то среднее между пирогом и французским кишем: хрустящая основа, нежная начинка и аппетитная сырная корочка. Такой завтрак выглядит красиво, готовится просто и отлично насыщает.

Главная идея рецепта — использовать лаваш вместо теста. Он быстро запекается и образует удобную «тарелку», в которой готовится начинка из яиц, творога и овощей.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., лаваш или тортилья, зерновой творог — по вкусу (можно заменить фетой), соль и перец, помидоры черри, пучок шпината, любой сыр. По желанию можно добавить отварную или запечённую курицу.

Для приготовления форму для запекания выстилают лавашем, формируя своеобразную корзинку. Если лаваш небольшой, можно использовать несколько лепёшек. В миске слегка взбивают яйца, добавляют зерновой творог, соль и перец. Затем кладут нарезанные помидоры черри, шпинат и тёртый сыр. Начинку хорошо перемешивают и выливают в лаваш. Форму отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекают примерно 20–25 минут, пока яйца полностью не схватятся, а сыр сверху не станет румяным.

Такое блюдо удобно тем, что начинку можно менять по вкусу. К яйцам отлично подходят грибы, зелень, курица, ветчина или разные виды сыра. В результате получается сытный и красивый завтрак, который легко заменит привычную яичницу.

Ранее мы делились простым рецептом паштета. Просто возьмите баночку хорошей горбуши.

Проверено редакцией
