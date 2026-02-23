Об обычном омлете не вспоминаю! Делаю эту вкусняшку по-японски — получается интереснее и вкуснее

Этот омлет я попробовала однажды — и обычный сразу отошёл на второй план. По-японски его называют тамагояки: он слоёный, слегка сладковатый, сочный и очень красивый. А с начинками получается полноценный завтрак или лёгкий ужин. Главная фишка — омлет жарят тонкими слоями, сворачивая рулетом. Внутри он остаётся мягким и воздушным, а добавки делают вкус ещё богаче.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., молоко — 2 ст. л., соевый соус — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., сливочное масло — 15 г, сыр твёрдый — 50 г, ветчина или куриное филе — 80 г, зелёный лук — 15 г, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца разбивают в миску, добавляют молоко, соевый соус, сахар и щепотку соли. Аккуратно перемешивают вилкой до однородности, не взбивая в пену. Сыр натирают, ветчину или курицу нарезают мелкими кубиками, зелёный лук шинкуют. Сковороду разогревают на среднем огне, слегка смазывают маслом. Выливают тонкий слой яичной смеси, посыпают частью сыра, мяса и лука. Когда слой схватится, аккуратно сворачивают его рулетом к краю сковороды. Снова смазывают поверхность маслом, выливают следующую порцию яиц, слегка приподнимают рулет, чтобы масса затекла под него. Повторяют процесс, пока не закончится смесь. Готовый рулет прогревают ещё 1–2 минуты, перекладывают на доску и нарезают кусочками. Подают японский омлет тёплым, с овощами, рисом или тостами.

