16 марта 2026 в 10:46

Салат «Ежедневный»: спокойно заменит обед или ужин — вкуснота из картошки, яиц и грибов

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самый простой салат оказывается настолько сытным, что легко заменяет полноценный ужин. В этом рецепте всё строится на понятных продуктах: картофель, жареные грибы, яйца и нежный плавленый сыр. В итоге получается простой, но очень насыщенный салат «Ежедневный», который готовят и для будней, и для уютного семейного ужина.

Ингредиенты: грибы — около 500 г (подойдут шампиньоны или лесные), лук — 2 шт., картофель — 2–3 шт., яйца — 2 шт., плавленый сырок — 1 шт., соль и чёрный перец по вкусу, майонез — по вкусу, растительное масло для жарки. Для маринада: 2 ст. л. уксуса, 2 ст. л. сахара и около 100 мл горячей воды.

Картофель очищают, нарезают небольшими кубиками, слегка солят, сбрызгивают маслом и запекают в духовке при 180 градусах примерно 25–30 минут до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Лук нарезают полукольцами, заливают кипятком на 20 минут, затем воду сливают и заливают маринадом из уксуса, сахара и горячей воды. Через 30 минут лук промывают холодной водой. Грибы нарезают и обжаривают на растительном масле до румяности, добавляя соль и перец. Яйца варят вкрутую и мелко нарезают, плавленый сыр натирают на крупной тёрке. Все ингредиенты соединяют в салатнике, добавляют майонез и аккуратно перемешивают.

Проверено редакцией
салаты
картошка
яйца
картофель
грибы
Ольга Шмырева
