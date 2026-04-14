14 апреля 2026 в 17:05

Мну картошку прямо в мундире: модный жюльен в картофельной основе — простой и вкусный пирог

Фото: D-NEWS.ru
Мну картошку прямо в мундире — и получаю основу для одного из самых удачных блюд, которые пробовала за последнее время. Этот «жюльен-пирог» не просто так стал вирусным: всё максимально просто, а результат — как из хорошего кафе.

Здесь нет теста, но оно и не нужно. Картофель становится мягкой, нежной основой, которая отлично держит форму, а сверху — сочная начинка с курицей и грибами и аппетитная сырная корочка. Получается сытно, уютно и очень вкусно.

Ингредиенты: картофель — 6–7 шт., лук — 1 шт., грибы — 6 шт., куриные бёдра — 3 шт., сыр — 100 г. Для заливки: яйца — 3 шт., сметана — 4 ст. л., соль и специи — по вкусу.

Картофель моем с содой и отвариваем в мундире и сразу выкладываем в форму. Прямо в форме разминаем его дном стакана, формируя плотную основу с небольшими бортиками.

Лук и грибы обжариваем до мягкости, добавляем нарезанную курицу и доводим до готовности. Выкладываем начинку на картофель.

Отдельно смешиваем яйца со сметаной, солью и специями, заливаем сверху и посыпаем тёртым сыром. Отправляем в духовку при 180 градусах до румяной корочки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
