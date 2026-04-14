«Он что, не знает?»: Зеленского подкололи одним замечанием о членстве в ЕС

«Он что, не знает?»: Зеленского подкололи одним замечанием о членстве в ЕС Журналист Боуз заявил, что Зеленский не знает о плате за членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский может не знать, что за членство в Евросоюзе нужно платить, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Он также назвал главу государства «попрошайкой, снова принявшегося за старое», после требования ускорить вступление страны в объединение.

Попрошайка снова принялся за старое. Он что, не знает, что это он должен платить за членство в ЕС, а не наоборот? — написал Боуз.

Ранее политолог Андрей Кошкин назвал ошибочным мнение Зеленского, что продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением. Именно поэтому украинский лидер добивается от ЕС выдачи кредита в €90 млрд. По словам эксперта, Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что на Украине знают и отдают себе отчет: по мере продвижения ВС РФ переговоры «будут идти по-другому». Представитель Кремля подчеркнул, что военная спецоперация продолжается успешно, о чем Киев прекрасно осведомлен.