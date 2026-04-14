14 апреля 2026 в 12:41

«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам

Песков заявил об изменениях в переговорах с Киевом по мере продвижения ВС России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Украине знают и отдают себе отчет в том, что по мере продвижения ВС РФ переговоры «будут идти по-другому», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести». По его словам, спецоперация продолжается успешно, о чем Киев прекрасно осведомлен.

В Киеве отдают себе отчет в том, что по мере продвижения, по мере того, как положительная для нас динамика начинает доминировать, и переговоры будут идти по-другому, — заявил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговорные контакты по украинской теме сохраняются, но полноценный диалог долгое время не развивался. Он пояснил, что взаимодействие продолжается в неформальном и закрытом формате. По словам главы МИД, американские представители в последнее время заняты другими внешнеполитическими задачами.

Власть
Россия
Украина
Дмитрий Песков
переговоры
СВО
