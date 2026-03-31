31 марта 2026 в 17:24

Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Россия выдвинула Украине условия по Донбассу, заявил в эфире УНИАН президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Москва дала Киеву два месяца на вывод войск из региона. В противном случае, как сказал Зеленский, условия возможного мирного соглашения будут пересмотрены. Глава государства добавил, что требование ему передали американские посредники.

Если до тех пор (два месяца. — NEWS.ru) Украина не выведет войска, то будут уже другие условия, — сказал глава государства.

Ранее секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армия России продвигается по всей линии фронта, но с разной скоростью. По его словам, успехи российских военнослужащих признают и западные специалисты. Также Песков указал, что, если Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже.

Также член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. Его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, уточнил парламентарий.

