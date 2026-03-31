«Где-то быстрее, где-то медленнее»: Песков о происходящем на фронте Песков заявил о разной скорости продвижения армии РФ в зоне СВО

Армия России продвигается по всей линии фронта, но с разной скоростью, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Max. По его словам, успехи российских военнослужащих признают и западные специалисты.

Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед, — пояснил он.

Ранее Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже. Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно предупреждал лидер РФ Владимир Путин.

Также представитель Кремля отметил, что Зеленский должен принять ответственное решение, которое позволит Москве и Киеву выйти на мирное соглашение, а не временное перемирие.

До этого президент Украины заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.