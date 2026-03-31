В Кремле призвали Зеленского принять решение для настоящего мира Песков: Зеленский обязан взять на себя ответственность ради мира с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский должен принять ответственное решение, которое позволит Москве и Киеву выйти на мирное соглашение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал заявление Зеленского о готовности республики к прекращению огня на Пасху, передает РИА Новости.

Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Украина пытается выйти на любое перемирие, поскольку динамика в зоне СВО явно не в пользу ВСУ. По его словам, российские и иностранные системы мониторинга подтверждают продвижение ВС России.

Также Песков заявил, что если президент Украины не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже. Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно сообщал лидер РФ Владимир Путин.

Ранее президент Украины заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.