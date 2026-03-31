31 марта 2026 в 13:24

В Кремле призвали Зеленского принять решение для настоящего мира

Песков: Зеленский обязан взять на себя ответственность ради мира с Россией

Дмитрий Песков
Глава Украины Владимир Зеленский должен принять ответственное решение, которое позволит Москве и Киеву выйти на мирное соглашение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал заявление Зеленского о готовности республики к прекращению огня на Пасху, передает РИА Новости.

Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Украина пытается выйти на любое перемирие, поскольку динамика в зоне СВО явно не в пользу ВСУ. По его словам, российские и иностранные системы мониторинга подтверждают продвижение ВС России.

Также Песков заявил, что если президент Украины не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже. Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно сообщал лидер РФ Владимир Путин.

Ранее президент Украины заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, украинская сторона готова к любым компромиссам, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дешевые гастроли»: депутат о визите Зеленского на Ближний Восток
К тушению пожара на «Нижнекамскнефтехиме» привлекли 60 спасателей
Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе
Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 лет
«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

