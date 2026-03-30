Киев готов к пасхальному перемирию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые передает Telegram-телеканал «Новости.LIVE», украинская сторона готова к любым компромиссам, если Россия их предложит, кроме тех, которые не будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Мы готовы к прекращению огня на Пасху, — отметил он.

Ранее Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам по урегулированию конфликта в любое время и в любом месте, кроме территорий России и Белоруссии. В качестве возможных локаций украинский президент предложил Турцию и Швейцарию.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркивал, что Москва в международных отношениях на 100% доверяет только себе одной. По его словам, при контактах с иностранными представителями Россия опирается на принцип «доверяй, но проверяй».

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта.